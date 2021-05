Kölner Polizei will Krawalle bei Relegationsspiel verhindern

Köln (dpa) - Nach den Ausschreitungen im Anschluss an das Bundesliga-Spiel des 1. FC Köln gegen Schalke 04 will die Polizei beim Relegationsspiel des FC gegen den Zweitliga-Dritten Holstein Kiel mit über 300 Polizisten erneute Krawalle verhindern. Der Kölner Einsatzleiter Sven Rothe appellierte am Dienstag an die Fans, bei dem Spiel am Mittwoch (18.30 Uhr) angesichts der Corona-Pandemie trotz aller Begeisterung die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten.

Von dpa