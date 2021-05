Düsseldorf will mehr gegen Corona-Verstöße in Altstadt tun

Düsseldorf (dpa) - Nach massiven Verstößen gegen die Corona-Auflagen in der Düsseldorfer Altstadt an den Pfingsttagen wollen die Stadtverwaltung und die Polizei eine Wiederholung der Vorfälle verhindern. Oberbürgermeister Stephan Keller und Polizeipräsident Norbert Wesseler seien sich einig, dass die besondere Situation der Landeshauptstadt eine verstärkte Präsenz von Einsatzkräften erfordere, berichtete die Stadt am Dienstag nach gemeinsamen Beratungen.