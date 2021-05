NRW lockert strenge Mindestabstand-Regel für Lokale

Die Regelung soll ab Freitag in Kreisen und kreisfreien Städten gelten, deren Inzidenz unter 50 ist. Zuvor waren es drinnen zwei Meter Mindestabstand gewesen und damit 50 Zentimeter mehr als in anderen Bundesländern. Das hatte im Gastgewerbe für Verägerung gesorgt, weil dadurch weniger Tische in die Räume passten und drinnen somit weniger Gäste bewirtet werden konnten.

Bisher ist die Innengastronomie in NRW nur in wenigen Kommunen offen. Wegen sinkender Inzidenzwerte in der Pandemie wird aber damit gerechnet, dass bald in deutlich mehr Kreisen und kreisfreien Städten die gastronomischen Innenräume geöffnet dürfen.

