Schalke-Trainer: «Wir waren nicht konkurrenzfähig»

Berlin (dpa) - Trainer Dimitrios Grammozis hat nach der Horror-Saison des FC Schalke 04 scharfe Kritik am Zustand seines Teams geübt. «Ich habe eine Mannschaft vorgefunden, die mental am Boden war und konditionell große Probleme hatte», sagte er der «Sport Bild» (Mittwoch). Bei seinem ersten Spiel als Schalke-Trainer, einem 0:0 gegen Mainz, habe die Frage nur gelautet: «Welcher Spieler kann mit welchen Krämpfen noch etwas länger durchhalten? Das war kein gutes Bild, wir waren nicht konkurrenzfähig.» Grammozis hatte den Traditionsverein ab dem 24. Spieltag übernommen, konnte den Abstieg in die 2. Fußball-Bundesliga aber nicht mehr verhindern.

Von dpa