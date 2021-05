Sieben-Tage-Inzidenz in NRW sinkt weiter

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter gesunken. Am Mittwoch meldete das Robert Koch-Institut (RKI) eine landesweite Sieben-Tage-Inzidenz von 51,6 - nach einem Wert von 62,1 am Dienstag. Bundesweit fiel die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche auf 46,8 - und damit erstmals seit vergangenen Oktober unter 50.