Ute Groth: Bewerbung als DFB-Chefin nur mit neuer Spitze

Düsseldorf (dpa) - Amateursportvertreterin Ute Groth hat eine erneute Bewerbung um die Präsidentschaft beim Deutschen Fußball-Bund an einen völligen personellen Neuanfang geknüpft. «Ich kandidiere für diesen Posten nur, wenn es ein komplett neues Team gibt. Es hat keiner Lust, in dieses Wespennest einzutreten. Es muss erst mal alles aufgeräumt und bereinigt werden», sagte die Vorsitzende des Düsseldorfer Vereins DJK Tusa 06 dem Internetportal «Sportbuzzer» in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview. Ein Neustart beim DFB könne «nicht mit der alten Besetzung losgehen».

Von dpa