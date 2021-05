Bielefeld verlängert mit Prietl: Lucoqui geht

Bielefeld (dpa) - Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld hat den auslaufenden Vertrag mit Mittelfeldspieler Manuel Prietl um drei Jahre verlängert. Das teilte der ostwestfälische Club am Mittwoch mit. Der 29 Jahre alte Österreicher war in der abgelaufenen Saison im defensiven Mittelfeld gesetzt. Er kam 2016 vom SV Mattersburg zur Arminia. Linksverteidiger Anderson Lucoqui, der in der Spielzeit auf 21 Einsätze kam, lehnte hingegen ein Angebot des Clubs ab, wie es in der Mitteilung hieß. Der 23-Jährige werde innerhalb der Bundesliga wechseln. Wohin der Profi geht, blieb zunächst offen.

Von dpa