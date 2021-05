NRW-Statistik: Zahl der Sterbefälle im April gesunken

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen sind im April rund 17.000 Todesfälle registriert worden. Wie das Statistikamt IT.NRW am Mittwoch mitteilte, waren das rund sechs Prozent weniger Fälle als im Vorjahresmonat, als 18.100 Menschen starben. Nimmt man die Monate Januar bis April zusammen in den Blick, liegt der Wert mit knapp 73.600 Sterbefällen in etwa auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums mit 73.500 Todesfällen. Die vorläufige Auswertung umfasse nur Menschen, die innerhalb von NRW starben und dort auch gemeldet waren.

Von dpa