422 Millionen Euro Schäden durch Extremwetter in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Sturm, Hagel, Starkregen: Unwetter und andere Extremwetterereignisse haben im vergangenen Jahr in Nordrhein-Westfalen Versicherungsschäden in Höhe von 422 Millionen Euro verursacht. Wie aus der am Mittwoch vorgestellten Bilanz des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hervorgeht, sind die Schäden durch Extrem-Wetter im Vergleich zum Jahr 2019 um rund drei Prozent zurückgegangen. NRW liegt mit 31,1 Schadensmeldungen auf 1000 Sachversicherungsverträge (2019: 32,2) im Ländervergleich hinter dem Saarland (54,9) auf Platz zwei der bundesweiten Naturgefahrenbilanz und deutlich über dem Bundesdurchschnitt (22).