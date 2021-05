Zoll findet acht Weißohrbülbüls in Reisetasche

Düsseldorf (dpa/lnw) - Verstaut zwischen Wäsche und Toilettenartikeln: Der Zoll hat in einer Reisetasche am Düsseldorfer Flughafen acht exotische Vögel gefunden. Ein Reisender habe die Weißohrbülbüls - vier Küken und vier ausgewachsene Tiere - in fünf Boxen in seinem Handgepäck aus der Türkei mitgebracht, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zur Herkunft der Tiere oder was er mit ihnen vorhatte, wollte der Mann demnach keine Angaben machen. Zwar seien Weißohrbülbüls nicht artgeschützt, der 42-Jährige habe aber nicht die erforderlichen Dokumente für die Tiere besessen. Die Vögel seien in ein nahe gelegenes Tierheim in Quarantäne gebracht worden.

Von dpa