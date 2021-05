Düsseldorf (dpa) - Karnevalswagenbauer Jacques Tilly hat 27 deutsche Städte humoristisch porträtiert. Ab 1. Juni sollen die Bilder als Postkartenmotive in Einkaufsbahnhöfen kostenlos an Reisende verteilt werden. «Es hat großen Spaß gemacht», sagte Tilly in Düsseldorf. Nächstes Jahr sollen noch weitere Städte dazukommen.

Von dpa