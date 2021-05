Krefeld (dpa) - Die Polizei warnt vor Identitätsdiebstahl mit Hilfe von günstigen Immobilienangeboten. Die Masche sei in den vergangenen Tagen gehäuft in Krefeld aufgetreten, teilte die dortige Polizei am Mittwoch mit. Die Bonner Polizei hatte bereits vor einiger Zeit in gleicher Sache gewarnt. Dabei haben es Betrüger auf die Ausweisdaten der Interessenten abgesehen.

Von dpa