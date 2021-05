Weniger Krankmeldungen bei AOK-Versicherten in NRW

Dortmund/Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Krankenstand unter Versicherten der AOK in Nordrhein-Westfalen ist nach Angaben der Krankenversicherung deutlich gesunken. Bei rund 1,2 Millionen versicherten Arbeitnehmern der Region Westfalen-Lippe lag der Anteil in den ersten drei Monaten bei 5,7 Prozent. Im ersten Quartal 2020 hatte der Krankenstand noch 7,2 Prozent betragen, wie die AOK Nordwest am Mittwoch mitteilte. Am stärksten sei der Rückgang bei den Erkältungskrankheiten ausgefallen.

Von dpa