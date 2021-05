Auch ein 46-Jähriger wurde in Düsseldorf unter dem Verdacht des Drogenhandels festgenommen - genauso wie ein 26-Jähriger in Hagen. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 26-Jährige bereits mit europäischem Haftbefehl von der belgischen Justiz gesucht wurde. Insgesamt stellten die Drogenfahnder 15 Kilogramm Cannabis und 26 000 Euro Bargeld sicher. Alle drei Männer kamen in Untersuchungshaft.

