Gelsenkirchen (dpa) - Michael Langer und der FC Schalke 04 gehen weiter gemeinsame Wege. Wie der Absteiger aus der Fußball-Bundesliga am Mittwoch mitteilte, wurde der in diesem Sommer auslaufende Vertrag mit dem Torhüter um ein weiteres Jahr verlängert. Damit geht der 36 Jahre alte Österreicher beim Revierclub in seine fünfte Spielzeit.

Von dpa