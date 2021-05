Stamp: Kitas in NRW ab 7. Juni zurück im Regelbetrieb

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Kindertagesstätten in Nordrhein-Westfalen sollen vom 7. Juni an in den Regelbetrieb mit voller Betreuungsstundenzahl zurückkehren. Das kündigten Kinder- und Familienminister Joachim Stamp (FDP) und die Landesregierung am Mittwoch in Düsseldorf an. Außerdem sollen in den Kitas Lolli-Schnelltests angeboten werden. Zuerst hatte die «Rheinische Post» darüber berichtet.

Von dpa