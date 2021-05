Antisemitische Demo: Suche nach Verdächtigen geht weiter

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Nach der antisemitischen Demonstration an der Synagoge in Gelsenkirchen am 12. Mai arbeiten die Behörden weiter «mit Hochdruck» an der Identifizierung der Beteiligten. «Es ist viel zu früh, um über eine Anklageerhebung zu sprechen, die Ermittlungen dauern noch an», erklärte eine Sprecherin der zuständigen Staatsanwaltschaft Essen am Mittwoch auf Nachfrage. «Wir sehen einen Anfangsverdacht wegen Volksverhetzung und ermitteln entsprechend», sagte sie.

Von dpa