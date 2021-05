Oberleitungsschaden in Essen behindert Bahnverkehr

Essen (dpa) - Ein größerer Oberleitungsschaden nahe dem Bahnhof Essen-West führt zu erheblichen Beeinträchtigungen des Nah- und Fernverkehrs im Ruhrgebiet. Der Schaden sei um etwa 11.30 Uhr durch einen Kurzschluss entstanden, sagte Dirk Pohlmann, Sprecher der Deutschen Bahn, am Mittwoch. Ob Vogelflug oder ein Zugabnehmer den Kurzschluss verursacht haben, stand noch nicht fest. Teilweise sei die Oberleitung abgerissen worden. Die Reparatur könne bis in die Nacht dauern, so Pohlmann weiter.