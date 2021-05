Öffnungsperspektiven für Kultur und Bildung

Düsseldorf (dpa/lnw) - Auch für den außerschulischen Bildungsbereich in Nordrhein-Westfalen gibt es jetzt eine Öffnungsperspektive. So ist in Kommunen mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100 ab kommender Woche wieder Präsenzunterricht auch in außerschulischen Einrichtungen ohne Begrenzung nach Personen und mit Corona-Testnachweis möglich, wie Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch sagte.

Von dpa