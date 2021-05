Vom 17. bis zum 24. Juli fährt Gladbach wie im vergangenen Jahr ins Trainingslager im ostwestfälischen Marienfeld. Das teilte die Borussia am Mittwoch mit. Zudem sind die ersten Testspiele geplant: am 10. Juli zu Hause gegen Viktoria Köln und am 17. Juli - auf dem Weg ins Trainingslager - beim SC Paderborn.

