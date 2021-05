Öffnungsschritte: Fitnessstudios, Diskotheken und Bordelle

Düsseldorf (dpa/lnw) - In vielen Kommunen in Nordrhein-Westfalen dürfen Fitnessstudios und Bäder bald wieder unter Auflagen öffnen. Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in der jeweiligen Kommune stabil unter 50, darf wieder in Fitnessstudios trainiert werden. Das geht aus dem Stufenplan der Landesregierung hervor, der am Freitag in Kraft tritt. Auch alle Bäder, Saunen und Indoorspielplätze dürfen dann mit Test und Personenbegrenzung wieder öffnen. Am Mittwoch kamen in NRW 22 Kreise und Städte auf eine Inzidenz unter 50 gerechnet auf 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen.

Von dpa