Kassenärzte: «So wird es leider nichts mit dem Impfturbo»

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Hausärzte müssen zahlreiche Impftermine nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein wegen kleinerer Lieferungen als geplant absagen. «Wir müssen gerade leider immer wieder erleben, dass bei unseren Ärztinnen und Ärzten deutlich weniger Impfstoff ankommt als angekündigt wurde», sagte Vorstandschef Frank Bergmann am Mittwoch in Düsseldorf in einer Mitteilung. Seit ein paar Wochen werde der Einsatz der Hausärzte dadurch erschwert, dass schon vereinbarte Termine abgesagt werden müssten. Stellenweise könnten nur mit Mühe und Not Zweittermine eingehalten werden.

Von dpa