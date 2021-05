Land investiert in 56 Kilometer neue Radwege

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen stehen in diesem Jahr insgesamt mehr als 103 Millionen Euro für Radwege bereit. Das hat das NRW-Verkehrsministerium am Mittwoch mitgeteilt. Das Land stelle davon mehr als 17 Millionen Euro für Radwege an Landesstraßen, auf stillgelegten Bahnstrecken und für Bürgerradwege bereit. Das seien fünf Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Damit werde in rund 56 Kilometer neue Radwege investiert.

