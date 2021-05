Musikfestival «Juicy Beats» für 2021 abgesagt

Dortmund (dpa/lnw) - Das Musikfestival «Juicy Beats» in Dortmund ist wegen der Corona-Pandemie für 2021 abgesagt. «Wir haben noch bis zuletzt versucht, Möglichkeiten zu schaffen, das Festival durchzuführen», schrieben die Organisatoren am Mittwoch auf ihrer Internet-Seite. Am Ende habe man aber leider keinen Weg gesehen, das Festival mit all dem zu gestalten, «was es zu dem macht, was es für uns und Euch ist». «Anders als die meisten anderen Festivals werden wir mit dieser Absage einen klaren Strich ziehen», erklärten sie. Der Blick richte sich nun auf 2022. Ticketinhaber sollen ihr Geld zurückbekommen. Das Festival hätte am 23. und 24. Juli 2021 stattfinden sollen.

Von dpa