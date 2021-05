Menschen bekunden Solidarität mit Jüdinnen und Juden

Hagen (dpa/lnw) - Rund 200 Menschen haben an einer Synagoge in Hagen im Ruhrgebiet ein Zeichen gegen Antisemitismus gesetzt. Am Mittwochabend bekundeten sie bei einer Zusammenkunft ihre Solidarität mit der jüdischen Gemeinde in der Stadt, aber auch mit Jüdinnen und Juden in ganz Deutschland und Israel. Dazu aufgerufen hatte die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Hagen und Umgebung. «Antisemitische Anfeindungen, Anschläge und Angriffe dürfen wir nicht hinnehmen», hatte der Verein in seinem Aufruf geschrieben.

Von dpa