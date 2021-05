Bericht: Christian Preußer soll Trainer in Düsseldorf werden

Düsseldorf (dpa) - Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat einem Medienbericht zufolge einen Nachfolger für den scheidenden Trainer Uwe Rösler gefunden. Wie die «Rheinische Post» in ihrer Donnerstagausgabe berichtet, soll Christian Preußer zur neuen Saison den vakanten Posten übernehmen. Die Entscheidung sei bereits gefallen. Der 37 Jahre alte Preußer ist derzeit Trainer der zweiten Mannschaft des SC Freiburg, die in der Regionalliga Südwest vor dem Aufstieg in die 3. Liga steht. Zuvor war der gebürtige Berliner Cheftrainer des damaligen Drittligisten FC Rot-Weiß Erfurt.