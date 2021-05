Heinen-Esser: Drohnen haben Rehkitze vor «Mäh-Tod» bewahrt

Tönisvorst (dpa/lnw) - Vom Land NRW geförderte Drohnen mit Wärmebildkameras haben in diesem Jahr schon Rehkitze vor dem gefürchteten «Mäh-Tod» bewahrt. Das hat NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) am Donnerstag bei einem Ortstermin in Tönisvorst zusammen mit Jagdexperten gesagt. Die Ministerin informierte sich bei dem Ortstermin an einer Wiese über den Drohneneinsatz. Starker Regen machte dabei allerdings einen längeren Flug unmöglich, wie ein Sprecher sagte.

Von dpa