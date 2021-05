Streit um Masken führt zu Handgemenge zwischen Parkbesuchern

Bielefeld (dpa/lnw) - Ein Streit um das Tragen von Masken hat in einem Park in Bielefeld zu einem Handgemenge geführt. Nach Angaben der Polizei soll ein Hundebesitzer dort am Mittwoch einen 36-Jährigen und einen 53-Jährigen aufgefordert haben, Masken zu tragen. Der 53-Jährige habe daraufhin «in aggressivem Ton» zu verstehen gegeben, dass er keine Einmischung wünsche. «Das bewog den Hundebesitzer dazu, auf den Bielefelder loszugehen», teilte die Polizei am Donnerstag mit. Es sei zu einem Gerangel der drei Männer gekommen. Schlussendlich sei man aber zur Vernunft gekommen und habe voneinander abgelassen. Die Polizei sucht dennoch Zeugen des Vorfalls.

Von dpa