Orang-Utan-Dame Toba aus Dortmunder Zoo gestorben

Dortmund (dpa/lnw) - Die schwer kranke Orang-Utan-Dame Toba aus dem Dortmunder Zoo ist tot. Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, war das 27-jährige Affenweibchen bereits am 11. Mai bei einer tierärztlichen Untersuchung während einer Narkose gestorben. Weil Toba immer wieder an Atemwegsinfekten litt und im vergangenen Jahr eine Fehlgeburt hatte, sei sie für eine Untersuchung narkotisiert worden. Dabei sei es zum Atemstillstand und Herzkreislaufversagen gekommen. Die Tierärzte hätten mehr als 30 Minuten vergeblich um das Leben des Menschenaffen gekämpft. Das gesamte Zoo-Team und die zuständigen Tierpfleger und -pflegerinnen seien sehr betroffen von Tobas überraschendem Tod, hieß es weiter.

Von dpa