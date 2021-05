Ingrid vom «TV total»-Paar «Ingrid und Klaus» beerdigt

Ingrid, die vor ihrer Fernsehkarriere als Kosmetikerin gearbeitet hatte, und Klaus hatten sich in den 2000er-Jahren durch Auftritte in Stefan Raabs Show «TV total» auf ProSieben Kult-Status erarbeitet. Von Landtagswahlen bis zum Klonen kommentierten sie dort aktuelle Themen und ihren Alltag - und verstrickten sie dabei immer wieder in unterhaltsamen Zankereien.

Mitte Mai hatte das Management mitgeteilt, dass Ingrid im Alter von 83 Jahren im Kreise der Familie gestorben sei. Schon zuvor hatte sie sich aus gesundheitlichen Gründen aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

© dpa-infocom, dpa:210527-99-763917/2