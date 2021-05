Tanztheater Wuppertal geht in neuer Saison wieder auf Tour

Wuppertal (dpa) - Nach monatelanger coronabedingter Zwangspause startet das Tanztheater Wuppertal Pina Bausch in der neuen Spielzeit 2021/22 wieder durch. Geplant seien ab September Gastspiele etwa in Frankreich, Russland, Polen und Österreich, teilte das Tanztheater am Donnerstag mit.