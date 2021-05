«Doc Caro» wechselt von Essen an Duisburger Klinik

Essen (dpa/lnw) - Die Ärztin und Bloggerin Carola Holzner («Doc Caro») hat die Essener Universitätsklinik verlassen und arbeitet künftig in einem Krankenhaus in Duisburg. Ein Sprecher der Essener Klinik bestätigte einen entsprechenden Beitrag Holzners auf ihrer Facebook-Seite. Sie habe sich freundlich verabschiedet, sagte der Klinik-Sprecher am Donnerstag. Zuletzt habe sie wegen ihrer zahlreichen medialen Verpflichtungen in Essen auf einer Halbtags-Stelle gearbeitet. Am neuen Arbeitsplatz im Heliosklinikum in Duisburg will Holzner, wie sie schreibt, «die Notaufnahme nochmal neu beziehen» und die Schockraumversorgung weiter optimieren.

