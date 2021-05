Neururer vor Finale: «Keinen Einfluss auf Abläufe»

Duisburg (dpa/lnw) - Der frühere Bundesliga-Trainer Peter Neururer hält sich als Sportvorstand beim Wuppertaler SV aus den sportlichen Entscheidungen vor dem Finale im Niederrheinpokal raus. «Auf diese sportlichen Abläufe habe ich mit Sicherheit keinen Einfluss», sagte der 66-Jährige am Donnerstag. Am Samstag (13.05 Uhr/WDR) spielt der WSV in Duisburg im Finale gegen den SV Straelen, der ebenfalls in der Regionalliga West spielt.

Von dpa