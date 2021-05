Lufthansa will Technik kürzen: Auch Düsseldorf betroffen

Es seien 780 von den 1350 Arbeitsplätzen im Wartungsbereich unmittelbar bedroht, erklärte Verdi-Sekretär Frank Hartstein. Am Flughafen Düsseldorf seien 130 Arbeitsplätze gefährdet. Dort habe zudem die Lufthansa-Tochter Eurowings ihren Wartungsauftrag an eine Firma außerhalb des Konzerns vergeben. «Während der Lufthansa-Konzern in der Pandemie staatliche Unterstützung in Milliardenhöhe erfährt, um das Unternehmen zu retten und Arbeitsplätze zu sichern, soll es bei der Tochtergesellschaft jetzt zu Betriebsschließungen und Arbeitsplatzabbau in großem Stil kommen», kritisierte Hartstein.

Der Verdi-Vertreter forderte den Lufthansa-Konzernvorstand auf, die Entscheidungen zu ändern. Sie gefährdeten die gemeinsamen Anstrengungen zur Überwindung der Corona-Krise in unverantwortlicher Weise. Die unternehmerischen Entscheidungen zur Flugzeugwartung dürften nicht gegen die Beschäftigten gerichtet werden.

© dpa-infocom, dpa:210527-99-766519/3