Dunja Hayali lehrt im Sommersemester an der Uni Bonn

Bonn (dpa) - Journalistin Dunja Hayali («Morgenmagazin») lehrt im Sommersemester 2021 an der Uni Bonn. Die 46-Jährige werde sich an der Philosophischen Fakultät betätigen, teilte die Hochschule am Donnerstag mit. Der Titel der Lehrveranstaltung laute «Mächte, Medien, Mythen». Ziel sei die Vermittlung von Medienkompetenz.