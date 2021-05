Weiterer Wolfsnachweis in Nordrhein-Westfalen

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen ist eine weitere Wölfin sesshaft geworden. Für das Eggegebirge im Kreis Paderborn lägen drei Nachweise vor, dass die Wölfin mit der Kennung GW1897 dort ein Wolfsterritorium etabliert habe, teilte das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) am Donnerstag mit. Die Wölfin habe im Januar 2021 vier Schafe auf einer Weide bei Lichtenau getötet. Zudem bestätigten zwei Kotfunde bei Altenbeken und Lichtenau, dass die Wölfin in der Region sesshaft sei.