Zwei große Sorgen treiben das Handwerk um: der aktuelle Materialmangel in manchen Sparten und nach wie vor die Fachkräftelücke – und natürlich auch noch die Corona-Pandemie. Die lässt die Konjunktur in den Handwerksbetrieben im Münsterland und der Emscher-Lippe-Region derzeit stagnieren.

„Die Betriebe hegen nur verhalten optimistische Zukunftserwartungen“, beschrieb der Präsident der Handwerkskammer (HWK) Münster, Hans Hund, am Donnerstag in einer Videokonferenz die aktuelle Stimmungslage in der Region, die die HWK zuvor in ihrer Frühjahrs-Konjunkturumfrage bei 590 Unternehmen erfragt hatte. Der Geschäftslageindikator der Kammer, der die aktuelle Situation und eine Zukunftsprognose der Firmen zusammenfasst, stürzte laut Hund im Vergleich zum Boom vor Corona steil ab. Er liegt lediglich noch bei 104 Prozentpunkten. Das sind 28,6 Punkte weniger als vor einem Jahr. Die Lage ist in manchen Betrieben schwierig. „Corona zehrt an den Eigenmitteln unserer Betriebe“, klagte Hund – „durch weniger Umsatz, Produktionshindernisse und höhere Kosten.“

Auftragsreichweite der Handwerksbetriebe in der Region geht auf 7,6 Wochen zurück

Der Präsident beschrieb aber eine gespaltene Situation: Während es in den Bau- und Ausbaugewerken in den vergangenen sechs Monaten sogar mehr Beschäftigung bzw. eine verbesserte Auftragslage gegeben habe, seien andere Sparten schwer von den Corona-Maßnahmen getroffen gewesen, so Hund. Am schlimmsten traf es die personenbezogenen Dienstleister, zu denen etwa Friseure/Friseurinnen, Schneider/Schneiderinnen und Kosmetiker/Kosmetikerinnen zählen.

Insgesamt ging die Auftragsreichweite der Handwerksbetriebe in der Region auf 7,6 Wochen zurück. Doch Verbraucher, die jetzt glauben, für geplante Renovierungen schnell einen Handwerker zu bekommen, musste Hund enttäuschen: Im Ausbau-Handwerk reichen die Aufträge im Schnitt noch für 10,3 Wochen. Thomas Banasiewicz, HWK-Hauptgeschäftsführer, berichtete von Ergebnissen einer gesonderten Umfrage zu den Zukunftsproblemen der Handwerker: „Am drängendsten sind demnach die aktuellen Materialengpässe und -preissteigerungen.“ Zumal die höheren Beschaffungspreise nur schwer an den Kunden weitergegeben werden könnten.

Fachkräftemangel verschärft sich

Fast genauso dramatisch ist aus Sicht vieler Betriebe der sich verschärfende Fachkräftemangel. „Wir müssen mehr junge Leute in die Ausbildung bekommen“, schlug Kammerpräsident Hund Alarm. Corona habe die Nachwuchsgewinnung stark erschwert, auch wenn es im ersten Quartal 2021 bei den registrierten Ausbildungsverträgen ein leichtes Plus von drei Prozent gegeben habe. Banasiewicz verwies bei diesen drängenden Pro­blemen auch auf die Be­ratungsangebote und Informationsveranstaltungen der Handwerkskammer.