Ein Verletzter bei Wohnungsbrand in Duisburg

Duisburg (dpa/lnw) - Bei einem Brand in einer Wohnung eines vierstöckigen Hauses im Duisburger Stadtteil Ruhrort ist ein Mensch schwer verletzt worden. Sechs weitere Menschen wurden per Drehleiter gerettet, wie die Feuerwehr am Donnerstagabend mitteilte. Der Verletzte wurde mit einer schweren Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. 60 Kräfte der Feuerwachen Homberg, Duissern und Hamborn seien im Einsatz gewesen. Die Brandursache werde nun durch die Polizei ermittelt.