Woelki spricht mit Gemeindevertretern: «Empathie fehlt»

Düsseldorf (dpa) - Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki hat am Donnerstagabend zwei Stunden mit gut 40 Mitgliedern der Düsseldorfer Kirchengemeinde St. Margareta gesprochen. In der Gemeinde, in der zwei des Missbrauchs verdächtige Priester gewirkt hatten, hat sich erheblicher Unmut gegen Woelki angestaut. Mehr als 100 Gemeindemitglieder demonstrierten bei seiner Ankunft mit roten Karten gegen den Chef des größten deutschen Bistums.

Von dpa