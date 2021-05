Paderborn zieht Kaufoption bei Führich: Verbleib offen

Sportchef Fabian Wohlgemuth geht aber zunächst davon aus, dass Führich nach 13 Toren und sieben Vorlagen in der abgelaufenen Saison auch in der kommenden Spielzeit für den SCP aufläuft. «Chris hat den Sprung von der Regionalliga in die 2. Bundesliga sehr gut geschafft und ist längst noch nicht am Ende seiner sportlichen Entwicklung angekommen», sagte er: «Wir sind der festen Überzeugung, dass er bei uns den nächsten Entwicklungsschritt machen und seine Rolle als sportlicher Taktgeber weiter ausbauen wird.»

© dpa-infocom, dpa:210528-99-774141/2