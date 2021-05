Zahl der Wohnmobile im NRW steigt deutlich

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Zahl der amtlich zugelassenen Wohnmobile ist in Nordrhein-Westfalen im Corona-Jahr 2020 deutlich gestiegen. Insgesamt gab es im bevölkerungsreichsten Bundesland am 1. Januar 2021 fast 138.000 registrierte Wohnmobile - 14,5 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Statistische Landesamt am Freitag unter Berufung auf Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes mitteilte. In keinem anderen Bundesland wurden mehr Wohnmobile registriert. Bundesweit gab es am 1. Januar 2021 knapp 675.000 amtlich zugelassene Wohnmobile.

Von dpa