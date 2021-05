Unbekannte sprengen Geldautomaten in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort (dpa/lnw) - Unbekannte Täter haben am frühen Freitagmorgen einen Geldautomaten auf einem Parkplatz in Kamp-Lintfort am Niederrhein gesprengt. Der Pavillon, in dem der Automat eingebaut war, sei durch die Detonation stark beschädigt worden, teilte die Polizei mit. Zeugen hätten einen schwarzen Wagen beobachtet, der sich vom Tatort entfernt habe. Zur Schadenshöhe und zur Beute gab es zunächst keine Angaben. Verletzt wurde niemand.

Von dpa