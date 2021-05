Baby nach mutmaßlicher Misshandlung tot: Vater in U-Haft

Düsseldorf (dpa) - Ein fünf Monate altes Baby ist nach der mutmaßlichen Misshandlung durch den Vater gestorben. Wie die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft am Freitag auf Anfrage bestätigte, erlag das Kind im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Gegen den Vater des Kindes war bereits am Donnerstag Haftbefehl erlassen worden. Der Deutsche sitzt weiter wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts in Untersuchungshaft, hat aber laut Staatsanwaltschaft die Tat nicht gestanden.