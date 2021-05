Bestandsaufnahme: Start der vierten Bundeswaldinventur

Arnsberg (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalens Wäldern wird wieder gezählt und genau hingeschaut: Zum Auftakt zur Bundeswaldinventur in NRW hat der Landesbetrieb Wald und Holz am Freitag in der Nähe von Arnsberg über das Verfahren informiert. Inventurleiter Kay Genau beschrieb dabei, wie die Experten die Daten nach einer bundesweit einheitlichen Stichprobenmethode erheben und in digitale Listen eintragen. «Jeden Baum zu zählen, ist unmöglich», sagte Sprecher Michael Blaschke über die Methode. In NRW gibt es rund 10.000 festgelegte Probenpunkte. Dabei werden die Zahl, Art und Dicke der Bäume sowie der Abstand zu den anderen Exemplaren erhoben.

Von dpa