Leverkusen: Erstes Training unter Seoane am 6. Juli

Leverkusen (dpa) - Bayer Leverkusen wird das erste Training unter Gerardo Seoane am 6. Juli absolvieren. Einen Tag zuvor bittet der Meister-Trainer der Young Boys Bern, der offiziell zum 1. Juli neuer Bayer-Coach wird, sein Team zu einer ganztägigen Leistungsdiagnostik. Sein Trainingslager schlägt der Fußball-Bundesligist schon zum achten Mal und nach einjähriger Corona-Pause wieder im Salzburger Land auf. Vom 16. bis 23. Juli wohnt das Team in Kaprun und trainiert in Zell am See. Die Planung der Vorbereitungsspiele ist noch nicht abgeschlossen und wurde noch nicht veröffentlicht.

Von dpa