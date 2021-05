Phantasialand will am 10. Juni wieder öffnen

Brühl (dpa/lnw) - Das Phantasialand in Brühl bei Bonn will nach der Corona-Zwangspause am 10. Juni wieder öffnen. Das teilte der Freizeitpark am Freitag auf seiner Internet-Seite und auf Facebook mit. Besucher müssten den Nachweis über einen negativen Corona-Schnelltest mitbringen, geimpft oder genesen sein. Tickets müssten zuvor online gebucht werden, ein spontaner Besuch sei nicht möglich. In allen Bereichen des Parks - auch in den Fahrgeschäften - gelte Maskenpflicht.