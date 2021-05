Rheinoper nimmt ab 11. Juni Spielbetrieb wieder auf

Den Anfang macht am 11. Juni in Düsseldorf die Premiere von Rossinis «Il barbiere di Siviglia» in der Neuinszenierung von Maurice Lenhard. Noch im Juni folgt die ursprünglich für Dezember 2020 geplante und hochkarätig besetzte Premiere von Richard Wagners «Tristan und Isolde». Generalmusikdirektor Axel Kober bringt an drei aufeinanderfolgenden Abenden jeweils einen Aufzug des großen Liebesepos zur Aufführung. Ein zweiter Zyklus steht Anfang Juli auf dem Programm.

Ballettdirektor und Chefchoreograph Demis Volpi hat für die Wiedereröffnung ein Programm aus mehreren Stücken zusammengestellt, die in dieser Spielzeit entweder nur kurz oder noch überhaupt nicht vor Publikum gezeigt werden konnten.

Die Saalkapazitäten würden so begrenzt, dass das Publikum entsprechend den Abstandsregeln platziert werden könne, hieß es weiter. Verpflichtend seien das Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske, ein negativer Corona-Test oder ein Impf- oder Genesungsnachweis.

© dpa-infocom, dpa:210528-99-777568/2