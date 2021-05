Mann steigt in Kofferraum: Polizei kann aufklären

Bielefeld (dpa/lnw) - Die Beobachtung einer ziemlich verdächtigen Handlung hat in Bielefeld die Polizei auf den Plan gerufen - und am Ende eine kuriose Erklärung gefunden. Eine Frau hatte am Donnerstagnachmittag einen Kombi beobachtet, aus dem zwei Männer ausstiegen. Einer der beiden kletterte anschließend in den Kofferraum, während der andere sagte, dass dies die letzte Chance für ihn sei. Anschließend fuhr der Wagen davon.

Von dpa