Illegales Glücksspiel in Düsseldorfer Bistro aufgeflogen

Düsseldorf (dpa/lnw) - In einem Bistro in der Innenstadt haben Mitarbeiter des Düsseldorfer Ordnungsdienstes illegales Glücksspiel entdeckt. Sie hatten zwei Passanten beobachtet, die am Donnerstag über einen Notausgang in das Ladenlokal gelangt waren. Im Keller des Gebäudes seien die Mitarbeiter auf mehrere Pokertische, zwei illegale Glücksspielgeräte und zwei Wettterminals gestoßen, teilte die Stadt am Freitag mit. Neun Personen ohne Maske und den nötigen Abstand seien angetroffen worden. Zum Teil hätten sie noch versucht, Bargeld zu verstecken.

Von dpa