Holstein-Trainer: Späte Entscheidung in der Relegation

Kiel (dpa) - Die Entscheidung über den letzten Platz für die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga wird nach Meinung von Holstein Kiels Trainer Ole Werner spät fallen. «Der Ausgang der Relegation wird erst in den letzten 20 Minuten entschieden», sagte der 33-Jährige einen Tag vor dem Relegations-Rückspiel des Zweitliga-Dritten am Samstag (18.00 Uhr/DAZN) gegen den Bundesliga-16. 1. FC Köln.